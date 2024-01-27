МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Минобороны США отказалось подтверждать или опровергать РИА Новости планы по размещению ядерного оружия в Великобритании. Пентагон пообещал Киеву первые истребители F-16 в этом году

"Политикой Соединенных Штатов является не подтверждать и не опровергать присутствие или отсутствие ядерных вооружений в любой общей или конкретной локации", — заявил представитель Пентагона на запрос агентства.

В пятницу британская газета Telegraph со ссылкой на документы Пентагона сообщила, что США впервые за 15 лет планируют разместить ядерное оружие в Великобритании, потому что "угроза со стороны России возрастает". Как отмечалось в публикации, на британской авиабазе Лейкенхит в графстве Саффолк планируется разместить ядерные боеголовки, в три раза превышающие мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму.

Ранее издание Politico сообщало, что глава генштаба вооруженных сил Великобритании Патрик Сандерс призвал британцев быть готовыми к службе в армии в случае конфликта с Россией.

Ранее президент РФ Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход со стороны Запада пошел ядерный шантаж, угрозы применения против России оружия массового поражения. Российский лидер напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать РФ ядерным оружием, что роза ветров может развернуться в их сторону.

Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения, либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.