МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. На Украине просят скорее завершить конфликт с Российской Федерацией, сообщил в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Украина внесла шведскую ESAB в список "спонсоров войны"

Полковник передал высказывание украинца, по словам которого, "если бы у Вашингтона была хоть капля человечности или сдержанности, они (американцы — прим. ред.) покончили бы с этой трагедией (конфликтом с Россией — прим. ред.) как можно скорее".

Как почеркнул Макгрегор, силы киевского режима к сегодняшнему дню полностью истощились, и Украина держится лишь благодаря западным финансовым вливаниям. Но существенная часть американской помощи при этом оседает на счетах киевских чиновников.

Подытоживая, полковник Макгрегор отметил: "Чем дольше это (конфликт с Россией — прим. ред.) будет продолжаться, тем больше украинцев покинет Украину, что станет катастрофой для страны и для украинской нации".

В конце декабря Соединенные Штаты направили Украине свой последний транш военной помощи. Запрос администрации президента США Джо Байдена на новый пакет помощи Киеву ждет согласования в конгрессе, но на текущий момент подвижек в этом вопросе не наблюдается. При этом во властных кругах США циркулирует мнение, что при отсутствии поддержки со стороны Вашингтона другие государства Запада "вполне возможно" тоже могут прекратить оказывать поддержку Киеву.