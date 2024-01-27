Макгрегор: на Украине просят, чтобы США скорее завершили конфликт с Россией
МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. На Украине просят скорее завершить конфликт с Российской Федерацией, сообщил в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Полковник передал высказывание украинца, по словам которого, "если бы у Вашингтона была хоть капля человечности или сдержанности, они (американцы — прим. ред.) покончили бы с этой трагедией (конфликтом с Россией — прим. ред.) как можно скорее".
Как почеркнул Макгрегор, силы киевского режима к сегодняшнему дню полностью истощились, и Украина держится лишь благодаря западным финансовым вливаниям. Но существенная часть американской помощи при этом оседает на счетах киевских чиновников.
Подытоживая, полковник Макгрегор отметил: "Чем дольше это (конфликт с Россией — прим. ред.) будет продолжаться, тем больше украинцев покинет Украину, что станет катастрофой для страны и для украинской нации".
В конце декабря Соединенные Штаты направили Украине свой последний транш военной помощи. Запрос администрации президента США Джо Байдена на новый пакет помощи Киеву ждет согласования в конгрессе, но на текущий момент подвижек в этом вопросе не наблюдается. При этом во властных кругах США циркулирует мнение, что при отсутствии поддержки со стороны Вашингтона другие государства Запада "вполне возможно" тоже могут прекратить оказывать поддержку Киеву.
https://1prime.ru/society/20240127/842905725.html