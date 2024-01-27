МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Если Конгресс США в итоге не согласует помощь Украине, это станет провалом политики Соединенных Штатов и победой России, заявил в беседе с каналом Judging Freedom бывший замдиректора ЦРУ по операциям Джек Девайн. "Как можно скорее". Полковника ВС США поразила просьба украинцев

Если республиканцы в конгрессе так и не одобрят помощь Украине, то это, по словам экс-замдиректора ЦРУ, "станет одним из величайших исторических провалов американской политики и большой победой для Путина". Такой исход он назвал "большой трагедией".

При этом разведчик подверг резкой критике политику Белого дома на международной арене.

"Одна из проблем… — это наша (США — прим. ред.) нынешняя слабость, которая начинает раздаваться эхом по всему миру. Многие страны теперь ведут себя более агрессивно со своими соседями, потому что они не рассчитывают, что мы сможем чем-то помочь. Наши союзники — не столько НАТО, сколько другие — наблюдают за нами", — отметил Дейван.

В качестве примера слабости Соединенных Штатов он привел ситуацию в Израиле.

"Помогаем ли мы ему (Израилю — прим. ред.) хоть как-то, когда дела становятся по-настоящему плохи? Я очень в этом сомневаюсь. И дело не в республиканцах или демократах. Я просто задаюсь вопросом: неужели наше политическое руководство действительно не способно оценивать стратегически важные вещи и до сих пор продолжает просто играть на нашем заднем дворе?" — негодует разведчик.