2024-01-27T04:30:00+03:00
2024-01-27T04:34:04+03:00
2024-01-27T04:30:00+03:00
2024
https://1prime.ru/society/20240127/842906359.html
В Ленобласти вскрыли канал доставки наркотиков с помощью FPV-дронов
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Правоохранительные органы вскрыли в Ленобласти канал контрабанды наркотиков из Эстонии, кокаин и гашиш перебрасывались через границу с помощью беспилотников, рассказал РИА... ПРАЙМ, 27.01.2024
общество , транспорт, бизнес, новости, россия, ленобласть, эстония, наркотики, дроны
https://cdnn.1prime.ru/images/84144/87/841448739.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84144/87/841448739.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84144/87/841448738.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84144/87/841448738.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84144/87/841448726.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84144/87/841448726.jpg
https://1prime.ru/society/20240104/842729195.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Правоохранительные органы вскрыли в Ленобласти канал контрабанды наркотиков из Эстонии, кокаин и гашиш перебрасывались через границу с помощью беспилотников, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника, речь идет о переброске крупных партий кокаина и гашиша с помощью FPV-дронов через реку Нарва в Ленинградскую область.
"То есть на эстонской стороне к дрону привязывают упакованный наркотик, а затем оператор ведет беспилотник на территорию России", — сказал он.
Расследование продолжается, задержаний пока не производилось, отметил источник.