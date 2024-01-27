МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Правоохранительные органы вскрыли в Ленобласти канал контрабанды наркотиков из Эстонии, кокаин и гашиш перебрасывались через границу с помощью беспилотников, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. США намерены разместить дроны на аэродромах Африки, пишет WSJ

По словам собеседника, речь идет о переброске крупных партий кокаина и гашиша с помощью FPV-дронов через реку Нарва в Ленинградскую область.

"То есть на эстонской стороне к дрону привязывают упакованный наркотик, а затем оператор ведет беспилотник на территорию России", — сказал он.

Расследование продолжается, задержаний пока не производилось, отметил источник.