МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Германия ждет удобного момента, чтобы выйти из-под влияния Соединенных Штатов и возобновить отношения с Российской Федерацией, — такое мнение в своем видеоблоге высказал глава киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев. Россия не угрожает НАТО, заявил глава Минобороны Германии

По его словам, "только и ждут (в Германии — прим. ред.), пока Америка где-то там поскользнется, и чтобы они опять выскочили из-под этого влияния Америки, восстановили <…> экономические связи с Россией".

При этом Карасев отметил, что немцы ничего не выигрывают от разрыва с Россией, наоборот, они лишились доступа к энергоресурсам и важнейшего рынка для своих авто и бытовой техники — и впредь ФРГ будет "очень тяжело" бес сотрудничества с восточным партнером. Именно для этого — для разрыва деловых связей России и Германии — Соединенные Штаты, как считает политолог, использовали конфликт на Украине.



"Немцы притворяются. Шольц притворяется, Писториус притворяется — кстати говоря, это все друзья и воспитанники Шредера (бывшего канцлера — прим. ред.)", — заметил аналитик.

Данные Федерального статбюро ФРГ свидетельствуют, что в 2023 году ВВП сократился на 0,3%. С учетом сезонных корректировок показатель опустился на 0,1 процента. В 2022 году немецкий ВВП вырос на 1,8 и 1,9% соответственно. В том же году во многом в связи с введением антироссийских санкций в ФРГ, как и во всей Европе, начался энергокризис и, как следствие, выросла инфляция.