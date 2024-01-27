МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Двухпартийная группа сенаторов США достигла соглашения, в случае принятия которого федеральное правительство будет обязано закрывать границу для нелегалов во время наплыва мигрантов, а также ускорить процесс решения о предоставлении убежища, пишет портал Axios со ссылкой на осведомленные источники. Медведев предрек США долгое гражданское противостояние из-за Техаса

"Двухпартийная группа сенаторов достигла соглашения, которое обязывает федеральное правительство закрывать границу для мигрантов, пересекающих ее незаконно во время наплывов, и ускорить процесс предоставления убежища", — говорится в сообщении портала со ссылкой на источники.

Сделка подразумевает запрет на незаконное пересечение границы для мигрантов и беженцев, если число пересекших границу за один день превысит 8,5 тысячи человек, пишет портал со ссылкой на источники.

Отмечается, что процесс рассмотрения заявки на убежище, который на данный момент может занимать несколько лет, сократят до полугода. Один из источников отметил, что, если бы данные меры действовали в настоящее время, то граница с Мексикой уже четыре месяца была бы закрыта для мигрантов.

В пятницу губернатор штата Техас Грег Эбботт заявил, что готов к потенциальному конфликту с федеральными властями США по ситуации вокруг демонтажа заграждений, установленных вдоль границы с Мексикой для предотвращения наплыва нелегальных мигрантов. В интервью симпатизирующему республиканцам журналисту Такеру Карлсону Эббот добавил, что в штате намерены "продолжать расширять масштабы возводимых заграждений".

Ранее верховный суд США по запросу администрации разрешил убрать забор из колючей проволоки, который власти Техаса разместили вдоль границы с Мексикой. Губернатор Техаса объявил о "вторжении" и мерах по самозащите из-за ситуации с мигрантами, подчеркнув, что штат будет реализовывать собственную политику, пока федеральные власти не справляются с охраной границы. Губернаторы-республиканцы 25 американских штатов обвинили президента США Джо Байдена в нежелании бороться с нелегальной миграцией и заявили о своей солидарности с властями Техаса.

США в последние месяцы фиксируют рекордные показатели нелегальной миграции, в декабре прошлого года сотрудники пограничной службы зафиксировали 302 тысячи незаконных пересечений границы, что стало крупнейшим числом за один месяц. Кроме того, рекордное число нелегалов фиксируется все три года, когда США возглавляет Байден.