МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Украина вступила в парламентский кризис, который может привести к сокращению властных полномочий президента Владимира Зеленского, — такое мнение высказал в своем видеоблоге глава Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. "Масштабная чистка". В Раде сообщили о планах Зеленского на февраль-март

По его совам, "ситуация с изгнанием (депутата Марьяны — прим. ред.) Безуглой в Раде продемонстрировала, что в глубинах парламента зреет бунт и начинает формироваться большинство "за Залужного".

Власть Зеленского преимущественно опиралась на доминирование в Раде президентской фракции "Слуга народа", но из-за внутренних противоречий в правящем большинстве в парламенте может сформироваться новая коалиции, в результате чего произойдет перераспределению власти, считает политолог. А потеря парламентского большинства превратит действующего президента в "хромую утку", которой, по словам Бортника, придется добиваться согласия депутатов даже для назначения министров.

"Президента Украины в любом случае впереди ждут сложные времена", — резюмировал политолог.

В начале января депутат Рады Вадим Ивченко заявил, что комитет украинского парламента по вопросам нацбезопасности решил отозвать Марьяну Безуглую с должности заместителя главы комитета. Впоследствии Рада зарегистрировала соответствующее постановление.

В пятницу лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что приближается "кризис в парламенте". При этом он сообщил, что уже семнадцать депутатов от "Слуги народа" отказались от своих мандатов. Парламентариям будет очень сложно собирать необходимый кворум в 226 человек, отметил глава фракции.