МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Для руководства стран-членов НАТО фашистская идеология становится нормой, это путь, который может привести к новой мировой войне, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в день 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В Китае НАТО назвали "ходячей военной машиной", приносящей хаос

"Для руководства государств НАТО фашистская идеология становится нормой. (Лидеры США, Канады, Великобритании, Франции, ФРГ — ред.) Байден, Трюдо, Сунак, Макрон, Шольц не только оправдывают преступления киевских нацистов, но и выступают спонсорами политики геноцида и терроризма, которую ведет режим Зеленского. Это опасный путь, который может привести к новой мировой войне", — написал он в своем Telegram-канале.

Володин подчеркнул, что сегодня особенно важно помнить о мужестве и героизме советских солдат и офицеров, так как "спустя восемь десятилетий нацизм вновь поднимает голову". Спикер ГД призвал сделать все, чтобы не началась новая мировая война.

Он также напомнил, что защита памяти о победивших фашизм дедах и прадедах является долгом россиян.

"Они дали нам возможность сегодня жить и строить планы на будущее", — добавил спикер ГД.

Блокада Ленинграда была полностью снята 27 января 1943 года.

НАТО — военно-политический альянс, созданный в 1949 году подписанием Североатлантического договора. Ключевым пунктом документа является 5 статья, согласно которой нападение на одного члена альянса считается нападением на всех. На данный момент статья 5 ни разу не применялась.