С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв — ПРАЙМ. Судьба блокадного Ленинграда, его борьба и мужество навсегда останутся одной из трагических, но в то же время триумфальных страниц в истории страны, заявил президент России Владимир Путин. Путин поручил решить вопрос налога на имущество семей участников СВО

"Ровно 80 лет назад Ленинград был полностью и бесповоротно освобожден от вражеской, нацистской осады. Его великая судьба, борьба и мужество, его победа навсегда останутся одной из самых трагических, но и самых триумфальных страниц в истории нашей страны, да и всего мира", — указал Путин на концерте, посвященном 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Он отметил, что блокада Ленинграда — это самый страшный пример массового убийства советских граждан. По его словам, нацисты во время блокады Ленинграда действовали люто и цинично, осознанно и планово обрекали жителей города на голодную смерть и запредельные лишения, "творили ад кромешный на земле". Путин подчеркнул, что "самодовольный враг зря ждал капитуляции": город сражался против захватчиков, люди, несмотря на все испытания, продолжали бороться ради Победы.

Президент сообщил, что Россия добьется, чтобы оценка таких преступлений была незыблема.

Путин добавил, что агрессия, с которой столкнулась сегодня Россия, говорит о том, что нацизм в 1945 году был повержен, но не изжит, сейчас национализм стал орудием реваншистов во многих странах Европы, в Прибалтике, на Украине.

Глава правительства 27 января приехал на концерт, посвященный 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь — "Дорога жизни" — по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия — 27 января 1944 года — ленинградцам пришлось ждать еще целый год.

Санкт-Петербургский городской суд в октябре 2022 года признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда. Собранные прокуратурой города материалы позволяют судить о том, что численность жертв блокады Ленинграда составила не менее 1 093 842 человек. Ущерб, причиненный нацистами и их пособниками Ленинграду и его жителям, оценивается в 35,3 триллиона рублей по текущему курсу, подсчитали в прокуратуре.