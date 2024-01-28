МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Прекращение помощи Украине продемонстрирует всему миру, что Соединенные Штаты вырождаются, как об этом заявляют в России и Китае. Об этом в статье для американского издания Atlantic написала обозреватель Энн Эпплбаум. В США раскрыли детали гарантий безопасности для Украины

"Мы (США — прим. ред.) убедим миллионы европейцев в том, что нам нельзя доверять, — возмущается обозреватель. — Мы также пошлем сигнал России и Китаю, подтвердив их часто высказываемое мнение о том, что США — вырождающаяся, умирающая держава".

При этом Эпплбаум обвиняет Белый дом в проведении непоследовательной внешней политики, согласно которой США сначала отправляют на Украину деньги и вооружения, а потом резко прекращают поддержку.

"США — не просто ненадежный союзник, но и несерьезный союзник. Глупый союзник, — пишет Эпплбаум и ставит в пример Евросоюз, "который коллективно тратит на Украину больше денег, чем американцы, но пока не может производить столько оружия".

В самом конце прошлого года Соединенные Штаты отправили Украине свой последний пакет военной помощи. Новый запрос администрации президента страны Джо Байдена ждет согласования в конгрессе, но пока этот вопрос остается без решения. При этом в американской администрации заявляют, что при отсутствии помощи Украине со стороны США другие страны Запада "вполне возможно" тоже могут отказаться от поддержки киевского режима.