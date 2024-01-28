МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Российские вооруженные силы подготовят масштабное наступление сразу на нескольких направлениях, которое способно обрушить фронт ВСУ, заявил в беседе с YouTube-каналом Politeka отставной полковник СБУ Олег Стариков. НАТО проведет учения из-за провалов ВСУ, пишут СМИ

В частности, он прогнозирует: "Они (российские войска — прим. ред.) уже пойдут в более широкомасштабное наступление. <…>. По возрасту (солдат ВСУ — прим. ред.), по количеству боеприпасов у нас все хуже и хуже, будет определенный шанс (на прорыв фронта — прим. ред.)".

Стариков считает, что Россия может воспользоваться стратегией, благодаря которой русская армия добилась успеха в Брусиловском прорыве во время Первой мировой войны. Исходя из этого предположения, ветеран СБУ предсказывает, что российские войска нанесут мощные удары сразу на нескольких направлениях, чтобы растянуть резервы Украины и таким образом обеспечить тактический прорыв. А, выйдя на оперативный простор, российские войска, как убежден Стариков, обрушат фронт ВСУ целиком.

При этом отставной полковник выразил опасение, что руководство Украины не понимает, насколько серьезная угроза сейчас нависла над страной. Как он выразился, западные и украинские власти "думают, что законы войны не выполняются, а выполняются их хотелки".

После провала летнего наступления ВСУ российские войска достигли значительных успехов в зоне специальной военной операции. В конце прошлого года глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении российскими войсками Марьинку. В то же время российские десантники заняли важные позиции на запорожском направлении.