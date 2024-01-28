МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. К сегодняшнему дню даже самые малоинформированные граждане США поняли, что Соединенные Штаты проиграли в украинском конфликт. Такое мнение в беседе с журналом American Conservative высказал экс-советник государственного секретаря, полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон. Европа в панике. Украина не может противостоять России

По его словам, "даже для самых малоинформированных граждан (США. — прим. ред.) война (конфликт на Украине. — прим. ред.) не имеет особого смыла и затянулась на слишком долгий срок".

При этом Уилкерсон подчеркнул, что Российская Федерация уже победила в противостоянии с Западом, ведь американские санкции лишь сделали российскую экономику мощнее, а попытки изолировать Россию на международной арене потерпели крах.

Сегодня элиты США продолжают противостояние с Россией на Украине лишь ради прибыли, которую американским оборонным предприятиям приносит длительный конфликт, считает полковник.

Вместе с тем он отметил, что "американский народ все больше требует прийти к финалу и выйти из борьбы (с Россией — прим. ред.)".

Ранее на этой неделе глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин сообщил, что население Запада, согласно закрытым соцопросам, уже устало от украинского конфликта. В западных государствах, по оценке главы СВР, на текущий момент мало осталось людей, верящих в возможность победы над Российской Федерацией, при этом американцы и европейцы не понимают, с какой стати они должны страдать из-за "банды Зеленского".