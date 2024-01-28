МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. В 2024 году западные страны начнут отказываться от риторики о победе над Российской Федерацией из-за невозможности ее победить. Такое мнение в материале для издания Myśl Polska высказал профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский. "Запад уже проиграл". От властей США требуют выхода из конфликта с Россией

Как предсказывается в публикации, "ближайшие месяцы будут наполнены лихорадочным поиском официального объяснения провала нынешнего варианта восточной политики, поскольку цель "победить Россию" уже не будет достигнута".

В то же время предыдущая цель политики Запада по так называемому сдерживанию России, как считает Модзелевский, "закончится поражением", поскольку вопреки стремлениям США и Евросоюза российская экономика не рухнула из-за санкций, а сама Россия не развалилась из-за "страха перед западным миром".

По мнению профессора, после поражения Украины Запад будет вынужден изобрести новую доктрину, согласно которой все поражения предстанут победами.

Российское руководство неоднократно заявляло, что Россия не угрожает ни одному из государств-членов НАТО, но не оставит без внимания потенциально опасные для ее интересов действия. Как отметил президент Владимир Путин, Россия не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но если кто-то пожелает — Москва к этому готова.