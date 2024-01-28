МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Москва не является врагом Лондона, сообщения о вероятности войны с Россией — чепуха, заявил лидер британской партии "Наследие" Дэвид Кертен. В Британии раскрыли слабость военно-морского флота страны

"Что за чепуха. Россия не наш враг", — написал он на своей странице в соцсети Х и разместил фото российского флага. Данный пост политика стал комментарием на сообщение телеканала GB News, которой, сославшись на эксперта по вопросам безопасности и разведки из Букингемского университета Энтони Глиса, поведал о том, что Лондон якобы должен быть готов к войне с Москвой, которая может произойти "в течение шести лет".

Ранее глава генштаба вооруженных сил Великобритании Патрик Сандерс призвал британцев быть готовыми к службе в армии в случае конфликта с Россией. При этом британское правительство подтвердило, что не намерено вводить воинскую повинность.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель раскритиковал паникерские настроения некоторых европейских политиков и военных, заявлявших о якобы вероятности нападения России.

Запад, заявляя о якобы планах нападения РФ на НАТО, пытается запугать Россию перспективой прямого вооруженного конфликта с альянсом и надеется заставить Москву отказаться от целей спецоперации, но этого не будет, заявлял в интервью РИА Новости директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Он назвал эти заявления Запада информационной войной.