МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Киеву следует отдать часть территорий России, а Вашингтон должен прекратить его финансировать, так как украинцы не хотят воевать за свою страну, считает обозреватель издания American Thinker Моника Шоуолтер. "Чтобы американцы понимали". В США поддержали позицию Лаврова по Украине

"Если они не хотят сражаться за свою страну, почему мы должны финансировать эту авантюру? Не лучше ли договориться с Россией о мире, может быть, провести референдум, учитывая, что значительная часть восточной Украины все равно предпочла бы быть частью России?— заявила она.

В качестве еще одной причины перекрытия финансовых потоков Киеву Шоуолтер назвала аресты украинскими властями представителей американских СМИ.

"Если они бросают американцев в тюрьму за сообщение новостей, то, может, пора сократить помощь? И объяснить слухи об огромных состояниях и коррупции среди украинской элиты", — отметила обозреватель.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. По словам российского лидера, если Киев хочет начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров.

Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.