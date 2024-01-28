AT: Украине следует отдать территорий России из-за нежелания украинцев воевать
МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Киеву следует отдать часть территорий России, а Вашингтон должен прекратить его финансировать, так как украинцы не хотят воевать за свою страну, считает обозреватель издания American Thinker Моника Шоуолтер.
"Если они не хотят сражаться за свою страну, почему мы должны финансировать эту авантюру? Не лучше ли договориться с Россией о мире, может быть, провести референдум, учитывая, что значительная часть восточной Украины все равно предпочла бы быть частью России?— заявила она.
В качестве еще одной причины перекрытия финансовых потоков Киеву Шоуолтер назвала аресты украинскими властями представителей американских СМИ.
"Если они бросают американцев в тюрьму за сообщение новостей, то, может, пора сократить помощь? И объяснить слухи об огромных состояниях и коррупции среди украинской элиты", — отметила обозреватель.
Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. По словам российского лидера, если Киев хочет начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров.
Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.
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