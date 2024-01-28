ВЛАДИВОСТОК, 28 янв — ПРАЙМ. В последние годы общественное мнение на Западе подвергается массированному заряду русофобии, такие настроения продлятся несколько десятилетий, но здравый смысл в итоге возобладает, заявил в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "России 1" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Президент РФ Владимир Путин

Россия сделает все, чтобы окончательно искоренить нацизм, заявил Путин

"Общественное мнение… вот этот заряд русофобии… получает уже на протяжении десяти лет… как минимум массированный. И определенная инерционность будет у этой русофобии", — сказал он.

По его мнению, может уйти несколько десятилетий "перед тем, как мы выйдем из этой синусоиды".

"Сейчас русофобия наверху, вот пока она пойдет к середине и вниз, это пройдет несколько десятилетий. А это наступит все равно, когда-нибудь это наступит, и здравый смысл, он постепенно будет возобладать", — заключил Песков.