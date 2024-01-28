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Песков рассказал, когда прекратится русофобия на Западе
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В последние годы общественное мнение на Западе подвергается массированному заряду русофобии, такие настроения продлятся несколько десятилетий, но здравый смысл в итоге... ПРАЙМ, 28.01.2024
общество , новости, россия, запад, дмитрий песков, русофобия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ВЛАДИВОСТОК, 28 янв — ПРАЙМ. В последние годы общественное мнение на Западе подвергается массированному заряду русофобии, такие настроения продлятся несколько десятилетий, но здравый смысл в итоге возобладает, заявил в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "России 1" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Общественное мнение… вот этот заряд русофобии… получает уже на протяжении десяти лет… как минимум массированный. И определенная инерционность будет у этой русофобии", — сказал он.
По его мнению, может уйти несколько десятилетий "перед тем, как мы выйдем из этой синусоиды".
"Сейчас русофобия наверху, вот пока она пойдет к середине и вниз, это пройдет несколько десятилетий. А это наступит все равно, когда-нибудь это наступит, и здравый смысл, он постепенно будет возобладать", — заключил Песков.