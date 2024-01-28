РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 янв — ПРАЙМ. Обрушившийся дом в Ростове-на-Дону не обслуживался с 2018 года, а жители не получали предложения переехать в маневренное жилье, заявили РИА Новости жильцы аварийного дома. Вокзалы в Ростове-на-Дону работают штатно, сообщили власти региона

"Нас с 2018 года ни одна компания не обслуживает, мы сами себе ходим, лампочки меняем, проводку делаем, отопление включаем. Нами никто не занимается… никто так и не приехал, ничего не сделал", — заявили жители дома корреспонденту РИА Новости.

Как отмечали городские власти, жильцам дома на Нариманова 72/3 предлагали переселиться, так как в 2020 году здание было признано аварийным. Однако собеседники агентства опровергли эту информацию, сказав, что здание признали аварийным еще в 2018, а переехать им никто не предлагал.

"Якобы нам что-то предлагали, какое-то маневренное жилье — ни в одной писульке, в которой отписывались от нас, ни в одной и нигде никогда не было нам предложения. Так что все это вранье", — указала РИА Новости другая жительница дома по имени Дарья.

На данный момент жители находятся у родственников и ждут от городской администрации информацию о "дальнейших действиях".

28 января произошло частичное обрушение стены первого подъезда пятиэтажного жилого дома на улице Нариманова, 72/3. Спасатели эвакуировали 95 человек, никто не пострадал. На следующий день примерно в 9.20 мск полностью обрушился первый подъезд дома. Как уточнил губернатор Ростовской области Василий Голубев, никто не пострадал, поскольку жильцы были эвакуированы накануне.