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ЦИК 29 января рассмотрит регистрацию Путина на выборы президента
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Центральная избирательная комиссия России в понедельник, 29 января, рассмотрит вопрос о регистрации Владимира Путина кандидатом на должность российского президента, следует из... ПРАЙМ, 28.01.2024
общество , новости, россия, цик, путин, выборы президента россии
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Центральная избирательная комиссия России в понедельник, 29 января, рассмотрит вопрос о регистрации Владимира Путина кандидатом на должность российского президента, следует из проекта повестки заседания.
"О регистрации кандидата на должность президента РФ Владимира Владимировича Путина", — указывается в публикации.
Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев подчеркивал, что проверка подписей, представленных штабом Путина, окончена.
Ранее командир батальона "Спарта", председатель Народного совета ДНР Артем Жога в ходе церемонии вручения медалей "Золотая звезда" попросил Путина принять участие в выборах. Российский лидер ответил, что будет выдвигаться на новый срок в 2024 году.