МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Центральная избирательная комиссия России в понедельник, 29 января, рассмотрит вопрос о регистрации Владимира Путина кандидатом на должность российского президента, следует из проекта повестки заседания. Путин: судьба Ленинграда навсегда останется в истории страны

"О регистрации кандидата на должность президента РФ Владимира Владимировича Путина", — указывается в публикации.

Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев подчеркивал, что проверка подписей, представленных штабом Путина, окончена.

Ранее командир батальона "Спарта", председатель Народного совета ДНР Артем Жога в ходе церемонии вручения медалей "Золотая звезда" попросил Путина принять участие в выборах. Российский лидер ответил, что будет выдвигаться на новый срок в 2024 году.