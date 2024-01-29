МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Во второй тур выборов президента Финляндии выходят экс-премьер Александр Стубб с 27,2% голосов и бывший глава финского МИД Пекка Хаависто с 25,8%, свидетельствуют данные министерства юстиции страны после подсчета 100% голосов. Финляндия решила отгородиться от России забором из проволоки

Второй тур выборов пройдет 11 февраля, так как ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов.

По данным минюста, Стубб набирает 27,2% голосов, Хаависто — 25,8%, спикер парламента Юсси Халла-ахо — 19%.

Голосование на президентских выборах в Финляндии прошло 28 января, избирательные участки закрылись в 20.00 (21.00 мск), после чего начался подсчет голосов. Досрочное голосование проходило с 17 по 23 января.

В первом туре выборов проголосовали 3,2 миллиона избирателей из 4,2 миллиона граждан, обладающих правом голоса. Явка составила 79,4%.

Минюст оглашает официальные результаты первого тура не позднее 30 января, результаты второго тура должны быть представлены не позднее 14 февраля.

На выборах представлено девять кандидатов, однако основная борьба разворачивается между бывшим премьер-министром Александром Стуббом и бывшим главой МИД Пеккой Хаависто. Президент Финляндии избирается сроком на шесть лет. Полномочия действующего президента Саули Ниинистё истекают в феврале, он занимал пост максимально возможные два срока подряд.