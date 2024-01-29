МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Россия и Китай теоретически могли бы воспользоваться ситуацией в Техасе и повторить в отношении этого штата то, что ранее Соединенные Штаты предприняли на Украине. Такое предположение на своей странице в соцсети X высказал ирландский журналист Чей Боуз. Эксперт раскрыл, как разгневанный Техас лишает Киев американских денег

Начав со слов "представьте себе", Боуз предложил вниманию читателей небольшой перечень мер, которые, как он считает, могли бы предпринять Российская Федерация и Китай.

В частности, это финансирование местного техасского "Движения за свободу", свержение демократически избранного губернатора и установление в штате подконтрольного, марионеточного режима.

И это еще не все.

"Затем создать огромную армию, чтобы атаковать всех, кто не согласен или поддерживает США. Запретить выборы, оппозицию, несогласные СМИ, — фантазирует журналист, после чего, прозрачно намекая на Украину, вопрошает: — Звучит знакомо?"

Офицер разведки ВС США в отставке Скотт Риттер ранее утверждал, что Соединенные Штаты никогда не смирились бы с тем, что они себе позволяют в отношении Российской Федерации, как например, расширение Североатлантического альянса на Восток и использование Украины против нее. Как выразился разведчик, если бы кто-то попытался отобрать Калифорнию или Техас, США бы никогда этого не допустили и начали бы войну.

Администрация президента США Джо Байдена вступила в конфликт с техасскими властями после того, как они предприняли собственные меры по охране границы с Мексикой. Как утверждают техасцы, граница не охраняется должным образом, из-за чего в Соединенные Штаты проникло рекордное количества нелегальных мигрантов. При этом федеральные власти обвиняют администрацию Техаса в том, что предпринимаемые ею меры избыточны и носят неконституционный характер.