Обозреватель Боуз: РФ и Китай могли бы установить в Техасе подконтрольный режим
МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Россия и Китай теоретически могли бы воспользоваться ситуацией в Техасе и повторить в отношении этого штата то, что ранее Соединенные Штаты предприняли на Украине. Такое предположение на своей странице в соцсети X высказал ирландский журналист Чей Боуз.
Начав со слов "представьте себе", Боуз предложил вниманию читателей небольшой перечень мер, которые, как он считает, могли бы предпринять Российская Федерация и Китай.
В частности, это финансирование местного техасского "Движения за свободу", свержение демократически избранного губернатора и установление в штате подконтрольного, марионеточного режима.
И это еще не все.
"Затем создать огромную армию, чтобы атаковать всех, кто не согласен или поддерживает США. Запретить выборы, оппозицию, несогласные СМИ, — фантазирует журналист, после чего, прозрачно намекая на Украину, вопрошает: — Звучит знакомо?"
Офицер разведки ВС США в отставке Скотт Риттер ранее утверждал, что Соединенные Штаты никогда не смирились бы с тем, что они себе позволяют в отношении Российской Федерации, как например, расширение Североатлантического альянса на Восток и использование Украины против нее. Как выразился разведчик, если бы кто-то попытался отобрать Калифорнию или Техас, США бы никогда этого не допустили и начали бы войну.
Администрация президента США Джо Байдена вступила в конфликт с техасскими властями после того, как они предприняли собственные меры по охране границы с Мексикой. Как утверждают техасцы, граница не охраняется должным образом, из-за чего в Соединенные Штаты проникло рекордное количества нелегальных мигрантов. При этом федеральные власти обвиняют администрацию Техаса в том, что предпринимаемые ею меры избыточны и носят неконституционный характер.
https://1prime.ru/society/20240129/842914644.html