МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Страны НАТО могут согласовать создание системы "военного Шенгена", которая бы позволила военным формированиями свободно перемещаться в пределах границ стран-членов, до саммита альянса в Вашингтоне в июле, сообщает газета Times. Володин предупредил об опасности идеологии руководства стран НАТО

"Уже многие годы лидеры альянса стремятся создать военный эквивалент шенгенской зоны, которая позволила бы по большей части беспрепятственно перемещаться в границах стран-участниц. Насколько можно понять, сейчас ведутся переговоры по созданию серии "военных коридоров" в Европе, и результаты могут объявлены до следующего саммита НАТО в Вашингтоне в июле", — пишет газета.

Как подчеркивает издание, в настоящее время трансграничные учения НАТО зачастую требуют выполнения большого количества бумажный работы, что может оказаться критичным в случае военного кризиса.

Отмечается, что в альянсе также разочарованы бюрократией, связанной с правилами использования одной и той же экипировки военными разных стран. В пример приводится текущая ситуация, при которой десантники одной страны-члена НАТО не могут использовать парашюты других стран-участниц, даже если они абсолютно пригодны к использованию.