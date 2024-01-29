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НАТО может создать систему "военного Шенгена" до июльского саммита
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Страны НАТО могут согласовать создание системы "военного Шенгена", которая бы позволила военным формированиями свободно перемещаться в пределах границ стран-членов, до саммита... ПРАЙМ, 29.01.2024
общество , новости, нато, военный шенген, согласование
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Страны НАТО могут согласовать создание системы "военного Шенгена", которая бы позволила военным формированиями свободно перемещаться в пределах границ стран-членов, до саммита альянса в Вашингтоне в июле, сообщает газета Times.
"Уже многие годы лидеры альянса стремятся создать военный эквивалент шенгенской зоны, которая позволила бы по большей части беспрепятственно перемещаться в границах стран-участниц. Насколько можно понять, сейчас ведутся переговоры по созданию серии "военных коридоров" в Европе, и результаты могут объявлены до следующего саммита НАТО в Вашингтоне в июле", — пишет газета.
Как подчеркивает издание, в настоящее время трансграничные учения НАТО зачастую требуют выполнения большого количества бумажный работы, что может оказаться критичным в случае военного кризиса.
Отмечается, что в альянсе также разочарованы бюрократией, связанной с правилами использования одной и той же экипировки военными разных стран. В пример приводится текущая ситуация, при которой десантники одной страны-члена НАТО не могут использовать парашюты других стран-участниц, даже если они абсолютно пригодны к использованию.