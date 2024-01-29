МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Депутат греческого парламента, лидер партии "Эллиники лиси" Кириакос Велопулос сообщил на своей странице в соцсети X, что фуры с украинскими номерами вывозят боеприпасы с военных складов Греции и назвал это изменой. США предложили Греции отдать Киеву свое оружие в обмен на деньги

В частности, он написал: "Грузовики с украинскими номерами "опустошают" склады боеприпасов в Кехрие? Более 17 грузовиков за один день? Большегрузные фуры с украинскими номерами вывозят оттуда припасы". При этом Велопулос пообещал поднять это вопрос в парламенте.

По его данным, только 15 января на складах было замечено 17 украинских грузовиков, и то же самое, "по свидетельствам", наблюдалось в последующие дни.

"Если все это правда, то это измена!" — провозгласил парламентарий.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен ранее обращался к Греции с предложением передать или продать Киеву вооружения, а в обмен пообещал изучить возможность выделения Афинам до $200 млн дополнительной помощи.

Греция одной из первых западных государств стала отправлять на Украину вооружения и военную технику после начала СВО. Так, уже 27 февраля 2022 года Греция направила транзитом она отправила через Польшу 40 тонн военной техники. В дальнейшем Греция неоднократно поставляла на Украину новые партии оружия и военной техники.