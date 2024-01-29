МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Растет количество условий, необходимых, чтобы начать обсуждение завершения конфликта на Украине. Так прокомментировал ситуацию в украинском парламенте опальный депутат Верховной рады Александр Дубинский. В настоящий момент он содержится в киевском СИЗО и публикует свои записи в соцсети с помощью адвокатов. Об этом пишет РИА Новости. Опальный депутат Рады рассказал об интригах офиса Зеленского

Ранее глава фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия сообщил, что в украинском парламенте назревает серьезный кризис, на что указывает намерение ряда парламентариев сложить свои полномочия. Как заявил Арахамия, уже 17 членов фракции "Слуга народа" подали соответствующие заявления, есть желающие сложить мандаты и в других фракциях и партиях.

Дубинский отметил: "История Арахамии про 17 депутатов, которые хотят сложить мандат, — это не история про невостребованность, это история про страх. Если я правильно считываю знаки, то создается все больше условий, необходимых для начала обсуждения параметров завершения войны".

В то же время парламентарий, по сути, обвинил Владимира Зеленского, указав на то, что воинственная позиция президента объясняется завершением пятилетнего срока его каденции. Из-за этого, по словам Дубинского, "даже самые безапелляционные заявления" становятся лишь "политическим лозунгом".

А намерение ряда депутатов сложить с себя полномочия он объяснил их нежеланием отвечать за принятие непопулярных решений.

"Возможная передача власти в парламент возложит принятие любых решений на депутатов. А учитывая сложность и неоднозначность этих решений — (число — прим. ред.) желающих принимать их в парламенте сокращается", — написал парламентарий.

Также он напомнил, что на Украине уже случалось, когда депутатов "силой свозили" в Раду после майдана, чтобы обеспечить необходимое количество голосов.

"Вполне возможно, что те, кто поумнее, повторения этой ситуации, а также своего в ней участия — не хотят", — подытожил Дубинский.

Выборы президента на Украине были намечены на весну 2024 года. Но руководство страны продлило действие военного положения и всеобщей мобилизации, чем мотивировало отказ от проведения выборов.