МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Визит президента России Владимира Путина в Турцию может состояться, ориентировочно, в феврале, но ситуация будет зависеть от графика лидеров Турции и России, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре. The Telegraph: визит Путина в Калининград напугал Запад

Путин ранее сообщал, что планирует встретиться с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом в начале года, до этого у лидеров не получилось встретиться из-за графика президента Турции. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что Кремль своевременно сообщит о датах встречи двух президентов.

"Наши ожидания, ориентировочно, февраль. Но, конечно же, всё будет зависеть от графика лидеров. Идёт согласование по дипломатическим каналам", — сообщил собеседник агентства.