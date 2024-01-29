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https://1prime.ru/society/20240129/842915282.html
Источник сообщил о запланированном на февраль визите Путина в Турцию
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Визит президента России Владимира Путина в Турцию может состояться, ориентировочно, в феврале, но ситуация будет зависеть от графика лидеров Турции и России, сообщил РИА Новости... ПРАЙМ, 29.01.2024
новости, общество , россия, владимир путин, визит, турция, источник
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Визит президента России Владимира Путина в Турцию может состояться, ориентировочно, в феврале, но ситуация будет зависеть от графика лидеров Турции и России, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.
Путин ранее сообщал, что планирует встретиться с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом в начале года, до этого у лидеров не получилось встретиться из-за графика президента Турции. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что Кремль своевременно сообщит о датах встречи двух президентов.
"Наши ожидания, ориентировочно, февраль. Но, конечно же, всё будет зависеть от графика лидеров. Идёт согласование по дипломатическим каналам", — сообщил собеседник агентства.