ВАРШАВА, 29 янв — ПРАЙМ. Количество краж в польских магазинах растет вслед за инфляцией, сообщает издание Rzeczpospolita. В Польше сделали смелый прогноз в отношении Запада и России

"Рост цен — одна из причин роста числа краж. На это повлияло также повышение до 800 злотых (около 200 долларов) суммы похищенного, после превышение которой кража считается уголовным преступлением", — говорится в сообщении.

Согласно данным Главного управления полиции, которые приводит издание, в 2023 году в магазинах было выявлено более 40 тысяч краж, квалифицированных как преступления. Это означает увеличение на 22,2% по сравнению с 2022 годом и на более 60% по сравнению с 2021 годом.

Общее же количество краж в магазинах в Польше в 2023 году составило 278,5 тысячи, что на 16,9% больше, чем в 2022 году, и на 45,4% больше, чем в 2021 году.

С октября 2023 года в Польше кража товара на сумму до 800 злотых не является уголовным преступлением. По данным полиции, наиболее распространенные суммы краж, выявленных в 2023 году, составляют около 600 злотых (около 150 долларов).

В 2023 году инфляция в Польше составила 11,4%.