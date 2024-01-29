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В ГД предложили ввести выплаты для совершеннолетних детей участников СВО
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Право на единовременную выплату следует распространить и на совершеннолетних детей погибших участников СВО, такое предложение депутат Государственной Думы Яна Лантратова направила... ПРАЙМ, 29.01.2024
общество , финансы, новости, сво, госдума, выплаты
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Право на единовременную выплату следует распространить и на совершеннолетних детей погибших участников СВО, такое предложение депутат Государственной Думы Яна Лантратова направила первому замглавы Минобороны России Руслану Цаликову.
На данный момент право на единовременную выплату в размере пять миллионов рублей в равных долях имеют супруга, родители, дети, которые не достигли 18 лет, либо не достигли 23 лет и обучаются по очной форме, а также иждивенцы. В случает отсутствия вышеперечисленных родственников и близких, выплату получают братья и сестры, но не совершеннолетние дети.
"Просим вас… рассмотреть инициативу… в целях устранения законодательного пробела, когда в случае отсутствия у погибшего члена семьи единовременные выплаты положены только братьям и сестрам, независимо от их возраста, в то время как совершеннолетние дети военнослужащего такого права лишены", — сказано в обращении, текст которого есть в распоряжении РИА Новости.