МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Право на единовременную выплату следует распространить и на совершеннолетних детей погибших участников СВО, такое предложение депутат Государственной Думы Яна Лантратова направила первому замглавы Минобороны России Руслану Цаликову. Путин поручил решить вопрос налога на имущество семей участников СВО

На данный момент право на единовременную выплату в размере пять миллионов рублей в равных долях имеют супруга, родители, дети, которые не достигли 18 лет, либо не достигли 23 лет и обучаются по очной форме, а также иждивенцы. В случает отсутствия вышеперечисленных родственников и близких, выплату получают братья и сестры, но не совершеннолетние дети.

"Просим вас… рассмотреть инициативу… в целях устранения законодательного пробела, когда в случае отсутствия у погибшего члена семьи единовременные выплаты положены только братьям и сестрам, независимо от их возраста, в то время как совершеннолетние дети военнослужащего такого права лишены", — сказано в обращении, текст которого есть в распоряжении РИА Новости.