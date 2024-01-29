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ЦИК зарегистрировал Путина кандидатом в президенты
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Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Владимира Путина кандидатом на пост президента России на выборах, которые состоятся в марте 2024 года, сообщает агентство РИА... ПРАЙМ, 29.01.2024
общество , новости, россия, цик, выборы, путин
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Владимира Путина кандидатом на пост президента России на выборах, которые состоятся в марте 2024 года, сообщает агентство РИА Новости.
"Зарегистрировать кандидата на должность президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, 1952 года рождения, 29 января 2024 года в 11 часов 23 минуты", — сказано в постановлении комиссии.
Кроме того, ЦИК зарегистрировал еще 198 доверенных лиц Путина, всего в настоящий момент зарегистрировано 544 доверенных лица.
Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года, и голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. В настоящее время на должность главы государства претендуют 11 человек. Кандидаты от парламентских партий уже были зарегистрированы ЦИК РФ без необходимости сбора подписей в их поддержку.
Остальные кандидаты от непарламентских политических партий и самовыдвиженцы должны собрать не менее 100 тысяч и 300 тысяч подписей соответственно до 31 января. ЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов до 10 февраля.