МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Предварительная расшифровка черных ящиков самолета Ил-76, сбитого в результате украинского ракетного удара, завершена. Техническое состояние ящиков пригодно для дальнейшего исследования данных, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на представителя спецслужб.

Президент Украины Владимир Зеленский

Зеленский призвал начать международное расследование крушения Ил-76

"Получены предварительные данные", — сказал собеседник агентства, отметив, что "по факту расшифровывается максимум полчаса, дальше идет осмысление".

Ранее самолет военно-транспортной авиации Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области. На борту находились 65 украинских военнопленных, которых перевозили для заранее согласованного обмена, а также члены экипажа и сопровождающие. Установлено, что выживших в результате крушения нет.

Украина косвенно признала, что сбила Ил-76: в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила "о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства" у Белгорода в это время. Следственный комитет России, в свою очередь, обнародовал данные о точке, откуда была запущена ракета, сбившая воздушное судно.

МИД России также отметил, что нападение на Ил-76 вызывает сомнения в возможности дальнейших договоренностей с Киевом.