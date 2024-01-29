2024-01-29T11:57:05+03:00
2024-01-29T11:57:05+03:00
2024-01-29T11:57:05+03:00
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Получены предварительные данные расшифровки самописцев сбитого Ил-76
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Предварительная расшифровка черных ящиков самолета Ил-76, сбитого в результате украинского ракетного удара, завершена. Техническое состояние ящиков пригодно для дальнейшего... ПРАЙМ, 29.01.2024
общество , транспорт, бизнес, новости, россия, украина, ил-76
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Предварительная расшифровка черных ящиков самолета Ил-76, сбитого в результате украинского ракетного удара, завершена. Техническое состояние ящиков пригодно для дальнейшего исследования данных, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на представителя спецслужб.
"Получены предварительные данные", — сказал собеседник агентства, отметив, что "по факту расшифровывается максимум полчаса, дальше идет осмысление".
Ранее самолет военно-транспортной авиации Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области. На борту находились 65 украинских военнопленных, которых перевозили для заранее согласованного обмена, а также члены экипажа и сопровождающие. Установлено, что выживших в результате крушения нет.
Украина косвенно признала, что сбила Ил-76: в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила "о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства" у Белгорода в это время. Следственный комитет России, в свою очередь, обнародовал данные о точке, откуда была запущена ракета, сбившая воздушное судно.
МИД России также отметил, что нападение на Ил-76 вызывает сомнения в возможности дальнейших договоренностей с Киевом.