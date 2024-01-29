МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Предварительная расшифровка черных ящиков самолета Ил-76, сбитого в результате украинского ракетного удара, завершена. Техническое состояние ящиков пригодно для дальнейшего исследования данных, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на представителя спецслужб. Зеленский призвал начать международное расследование крушения Ил-76

"Получены предварительные данные", — сказал собеседник агентства, отметив, что "по факту расшифровывается максимум полчаса, дальше идет осмысление".

Ранее самолет военно-транспортной авиации Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области. На борту находились 65 украинских военнопленных, которых перевозили для заранее согласованного обмена, а также члены экипажа и сопровождающие. Установлено, что выживших в результате крушения нет.

Украина косвенно признала, что сбила Ил-76: в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила "о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства" у Белгорода в это время. Следственный комитет России, в свою очередь, обнародовал данные о точке, откуда была запущена ракета, сбившая воздушное судно.

МИД России также отметил, что нападение на Ил-76 вызывает сомнения в возможности дальнейших договоренностей с Киевом.