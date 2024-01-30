МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Погибшие в Иордании военнослужащие США сражались от имени администрации, заявила в беседе с телеканалом MSNBC пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Эти слова вызвали негодование в стане Республиканской партии и ряде американских СМИ, пишет журнал Newsweek. "Хватит". Во Франции раскритиковали фон дер Ляйен из-за решения по Украине

Как сообщило в воскресенье Центральное командование Вооруженными силами США, в результате атаке беспилотника на военную базу в Иордании погибли трое военнослужащих Соединенных Штатов, еще 40, согласно последним данным, получили ранения.

Newsweek привел заявление пресс-секретаря Белого дома по этому поводу: "Наши глубочайшие соболезнования и искренние соболезнования семьям, потерявшим трех храбрых людей, являющихся военными, отважными людьми, тех, которые всегда сражаются от имени этой администрации народа США, что, очевидно еще важнее".

На это высказывание резко отреагировал Джереми Редферн, пресс-секретарь губернатора-республиканца Рона Десантиса.

"Можно что угодно говорить об этой бессвязной речи, но мысль о том, что все военнослужащие сражаются за действующую администрацию — это и есть главная проблема правящего класса округа Колумбия", — заявил Редферн.

При этом консервативную медиакомпания Proud Elephant возмутила эксплуатация пресс-секретарем Белого дома слова "народ". В этой связи компания призвала проявить немного уважения к погибшим солдатам. "Это низко даже для Карин Жан-Пьер", — подчеркнули в компании.

Ранее президент США Джо Байден признал ответственным за удар по военной базе в Иордании на сирийские и иракские группировки, которые поддерживает Иран. А глава Пентагона Ллойд Остин пообещал ответить на эту атаку.