МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. У Владимира Зеленского появились серьезные сомнения в готовности западных партнеров помогать Украине, поэтому он будет проводить все более рискованные операции против России для эскалации конфликта. Об этом в материале для американского журнала Time заявил эксперт международных отношений Колумбийского университета, обозреватель Ян Бреммер. Зеленский предложил Залужному покинуть пост главкома, пишут СМИ

В публикации утверждается, что "Зеленский уже идет на больший риск, чтобы переломить ход конфликта и сохранить свои политические позиции внутри страны, включая более агрессивные атаки на цели внутри России".

Идти на обострение конфликта, по мнению автора статьи, Зеленского заставляет "постепенно угасающее" финансирование Украины со стороны Запада.

Объясняя, что подразумевается в статье под повышением риска и обострением, Бреммер пишет: "Это означает более высокую вероятность целенаправленных убийств российских чиновников, вовлеченных в конфликт, а также частые удары беспилотников и ракет по Крыму, по российской военной и экономической инфраструктуре, возможно, включая нефтяные и зерновые объекты на Черном море, что может снова подорвать глобальные рынки.

Разумеется, Россия, как считает обозреватель, не оставит эти выпады без ответа и, в свою очередь, будет наносить более интенсивные ответные удары, что может повысить риск вовлечения в конфликт Североатлантического альянса.

"Ни Россия, ни НАТО не хотят такого расширения, — пишет Бреммер, — но войны начинают жить своей собственной жизнью, особенно когда один из ключевых игроков — в данном случае Зеленский — становится непредсказуемым".