МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Российские средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили и перехватили 21 украинский беспилотник самолетного типа над территориями Крыма, Белгородской, Брянской, Калужской и Тульской областей, сообщили в Минобороны РФ во вторник. Власти Новосибирской области анонсировали выпуск БПЛА "Охотник"

"В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО были уничтожены в воздухе и перехвачены 21 украинский беспилотный летательный аппарат над территориями Республики Крым (11 БПЛА), Белгородской (5 БПЛА), Брянской (3 БПЛА), Калужской (1 БПЛА) и Тульской областей (1 БПЛА)", — сказали в ведомстве.