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Участники СВО смогут получить техсредства реабилитации без заявлений
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Бойцы СВО теперь смогут получать технические средства реабилитации без необходимости подачи заявления, сообщается на сайте правительства России. "Участники специальной военной... ПРАЙМ, 30.01.2024
общество , новости, россия, сво, реабилитация
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Бойцы СВО теперь смогут получать технические средства реабилитации без необходимости подачи заявления, сообщается на сайте правительства России.
"Участники специальной военной операции смогут получить технические средства реабилитации в беззаявительном порядке. Постановление об этом подписано", — следует из текста заявления.
Согласно сообщению, постановление распространяется на граждан, получивших травмы в ходе боевых действий, а также выполнения боевых задач в зоне СВО. Теперь электронные сертификаты для приобретения технических средств реабилитации указанным категориям граждан будут выдаваться без необходимости подавать заявление.
Тем не менее, участники специальной военной операции имеют право отказаться от электронного сертификата и получить средства реабилитации в подразделении Социального фонда или купить их самостоятельно, а затем получить компенсацию.
В правительстве также добавили, что органы соцзащиты смогут доставлять средства реабилитации.