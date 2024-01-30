МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Бойцы СВО теперь смогут получать технические средства реабилитации без необходимости подачи заявления, сообщается на сайте правительства России. В ГД предложили ввести выплаты для совершеннолетних детей участников СВО

"Участники специальной военной операции смогут получить технические средства реабилитации в беззаявительном порядке. Постановление об этом подписано", — следует из текста заявления.

Согласно сообщению, постановление распространяется на граждан, получивших травмы в ходе боевых действий, а также выполнения боевых задач в зоне СВО. Теперь электронные сертификаты для приобретения технических средств реабилитации указанным категориям граждан будут выдаваться без необходимости подавать заявление.

Тем не менее, участники специальной военной операции имеют право отказаться от электронного сертификата и получить средства реабилитации в подразделении Социального фонда или купить их самостоятельно, а затем получить компенсацию.

В правительстве также добавили, что органы соцзащиты смогут доставлять средства реабилитации.