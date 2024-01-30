МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин стали лидеров в рейтинге доверия россиян, о чем говорят результаты исследования холдинга РОМИР. Россия сделает все, чтобы окончательно искоренить нацизм, заявил Путин

"На первых строчках оказались президент страны Владимир Путин, министр иностранных дел Сергей Лавров, премьер-министр Михаил Мишустин, министр обороны Сергей Шойгу", — сообщается в материале.

Кроме того, отмечается, что пятое место в рейтинге занял телеведущий каналов "Россия 1" и Соловьев-Live Владимир Соловьев, шестое и седьмое место заняли заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев и телеведущий канала "Россия 1" Андрей Малахов соответственно. Также восьмую строчку занял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, а девятую — Константин Хабенский.

Помимо всего прочего, во второй десяток вошли телеведущий Павел Воля, худрук "Табакерки" Владимир Машков, мэр Москвы Сергей Собянин, телеведущий и актер Дмитрий Нагиев, официальный представитель МИД России Мария Захарова, актер Сергей Безруков, кинорежиссер Никита Михалков, блогер Ксения Собчак, певец Шаман (Ярослав Дронов), лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Уточняется, что в исследовании РОМИР приняли участие 2400 респондентов старше 14 лет. По результатам опроса был составлен рейтинг из 100 публичных персон по доверию в России.