МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин стали лидеров в рейтинге доверия россиян, о чем говорят результаты исследования холдинга РОМИР

Президент РФ Владимир Путин

Россия сделает все, чтобы окончательно искоренить нацизм, заявил Путин

"На первых строчках оказались президент страны Владимир Путин, министр иностранных дел Сергей Лавров, премьер-министр Михаил Мишустин, министр обороны Сергей Шойгу", — сообщается в материале.

Кроме того, отмечается, что пятое место в рейтинге занял телеведущий каналов "Россия 1" и Соловьев-Live Владимир Соловьев, шестое и седьмое место заняли заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев и телеведущий канала "Россия 1" Андрей Малахов соответственно. Также восьмую строчку занял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, а девятую — Константин Хабенский. 

Помимо всего прочего, во второй десяток вошли телеведущий Павел Воля, худрук "Табакерки" Владимир Машков, мэр Москвы Сергей Собянин, телеведущий и актер Дмитрий Нагиев, официальный представитель МИД России Мария Захарова, актер Сергей Безруков, кинорежиссер Никита Михалков, блогер Ксения Собчак, певец Шаман (Ярослав Дронов), лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Уточняется, что в исследовании РОМИР приняли участие 2400 респондентов старше 14 лет. По результатам опроса был составлен рейтинг из 100 публичных персон по доверию в России.