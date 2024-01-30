МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Российские пенсионеры в Белоруссии не получают пенсии после конвертации из рубля в доллары, а потом в белорусские рубли, заявили в МИД России. Лаврова удивила схема выплат российским пенсионерам в Белоруссии

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, которые приведены на портале внешнеполитического ведомства, перевод сумм пенсий проживающим на территории Беларуссии россиянам осуществляется на счёт компетентного органа ресублики в белорусских рублях по действующему курсу. Таким образом Захарова прокомментировала схему получения пенсий россиянами, опровергнув информацию о якобы конвертации "российский рубль — доллар — белорусский рубль".

Кроме того, по ее словам, похожая схема действует для пенсионеров-силовиков.

Пресс-секретарь МИД также добавила, что "конверсия российских рублей в белорусские производится уполномоченными банками — ПАО "Газпромбанк" и Межгосударственным банком — напрямую, без промежуточной конвертации в иную валюту".