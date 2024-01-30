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В МИД раскрыли схему выдачи пенсий россиянам в Белоруссии
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Российские пенсионеры в Белоруссии не получают пенсии после конвертации из рубля в доллары, а потом в белорусские рубли, заявили в МИД России. По словам официального представителя... ПРАЙМ, 30.01.2024
общество , финансы, новости, россия, белоруссия, пенсии
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Российские пенсионеры в Белоруссии не получают пенсии после конвертации из рубля в доллары, а потом в белорусские рубли, заявили в МИД России.
По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, которые приведены на портале внешнеполитического ведомства, перевод сумм пенсий проживающим на территории Беларуссии россиянам осуществляется на счёт компетентного органа ресублики в белорусских рублях по действующему курсу. Таким образом Захарова прокомментировала схему получения пенсий россиянами, опровергнув информацию о якобы конвертации "российский рубль — доллар — белорусский рубль".
Кроме того, по ее словам, похожая схема действует для пенсионеров-силовиков.
Пресс-секретарь МИД также добавила, что "конверсия российских рублей в белорусские производится уполномоченными банками — ПАО "Газпромбанк" и Межгосударственным банком — напрямую, без промежуточной конвертации в иную валюту".