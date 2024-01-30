МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. После инцидента с гибелью кота Твикса Федеральная пассажирская компания (ФПК) объявила об изменениях в порядке действий проводников при обнаружении бездомных животных в поездах дальнего следования. РЖД намерены персонифицировать перевозку животных после гибели кота

Ранее 11 января кот Твикс был высажен проводницей на стоянке в Кирове, поскольку женщина ошибочно приняла животное за бродячее. После долгих поисков 20 января хозяин питомца сообщил о его гибели. Твикса нашли мертвым в километре от того места, где его выпустили из вагона.

"Федеральная пассажирская компания" изменила порядок действий при обнаружении на территории своих подразделений и в поездах дальнего следования животных без владельцев. При обнаружении безнадзорного животного в поезде работники поездной бригады примут все необходимые меры, чтобы найти владельцев", — отметили в ФПК.

Кроме того, проводники будут проверять бирки на ошейнике, чтобы найти контакты владельца, а также проведут опрос пассажиров. В том случае, если найти владельца не получится, животное переместят в специализированное багажное купе или на служебные места в штабном вагоне, довезут до станции, где передадут дежурным сотрудникам вокзала для дальнейшей передачи зоозащитникам.

В ФПК заключили, что ответственность за безопасную транспортировку питомца лежит на хозяине.