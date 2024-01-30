МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Делегация из Саудовской Аравии отсутствовали на встрече шерп БРИКС по техническим причинам, сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков. Эксперт спрогнозировал долю расчетов в нацвалютах между Россией и БРИКС

"Коллеги из Саудовской Аравии ранее уже принимали участие в мероприятиях по линии БРИКС, в том числе уже после того, как, начиная с 1 января, страна вошла в объединение. Причины, по которым Саудовская Аравия не смогла принять участие во встрече шерп могут быть разные — это технический момент", — указал Рябков.

Он добавил, что уверен в участии Саудовской Аравии во всех мероприятиях.

Россия стала председателем БРИКС с 1 января 2024 года. В тот же день к организации официально присоединились Эфиопия, Египет, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Аргентина, получившая предложение в августе 2023 года, отказалась от присоединения к блоку после прихода к власти Хавьера Милея.

После вступления всех приглашенных государств состав БРИКС расширится до десяти стран. Население организации составит 3,6 миллиарда человек — почти 50 процентов от общемирового, а также более 40 процентов мировой добычи нефть и около 25 процентов мирового экспорта товаров.