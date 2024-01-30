МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Центральная избирательная комиссия России обнародовала сведения кандидата на должность президента России, нынешнего российского лидера Владимира Путина об имуществе и доходах. Данные опубликованы на официальном сайте ЦИК. ЦИК зарегистрировал Путина кандидатом в президенты

Согласно данным, общая сумма доходов Путина за шесть лет составила 67 миллионов 591 тысяч 875 рублей. Также в сведениях указаны квартира (77 квадратных метров) и гараж (18 квадратных метров) в Санкт-Петербурге, а также три легковых автомобиля — ГАЗ М21, 1960 года выпуска, ГАЗ М21, 1965 года выпуска, "Нива", 2009 года выпуска, прицеп автомобильный "Скиф", 1987 года выпуска.

Также кандидат на пост президента имеет десять счетов в банках, на которых находятся 54 416 604,52 рубля, и 230 акций ПАО "Банк Санкт-Петербург" (номинальная стоимость одной акции 11,81 рубля).

В бессрочном пользовании у действующего главы государства указана квартира в Москве (153,7 квадратных метров), а также машиноместо (18 квадратных метров) в Санкт-Петербурге.

Выборы президента России проводятся тайным голосованием, регулируются Конституцией Российской Федерации, а также федеральными законами "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" от 12 июня 2002 года и "О выборах президента Российской Федерации" от 10 января 2003 года.

Кандидатом может стать гражданин России от 35 лет, который проживал в стране не менее 25 лет, не имевший иностранного гражданства.

Кандидаты должны предоставить в ЦИК копию паспорта, сведения об образовании и месте работы, информацию о наличии судимости, сведения о доходах, имуществе, счетах и вкладах в банках кандидата и супруги (супруга), а также наличии у кандидата и членов семьи зарубежной недвижимости и источников ее приобретения.