МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Москва предостерегает Вашингтон от возвращения ядерного оружия в Великобританию, отметил замглавы МИД России Сергей Рябков. В МИДе пообещали продолжить добиваться расследования по "Северным потокам"

"Что касается темы гипотетического возвращения американского тактического ядерного оружия на территорию Великобритании, то мне хотелось бы самым определенным жестким образом предостеречь от этого дестабилизирующего шага", — сообщил дипломат журналистам.

Он заявил, что если США и Британия рассчитывают таким образом повысить свой уровень безопасности и запугать российскую сторону, то это у них вряд ли выйдет. Скорее это увеличит степень тревожности в Европе.

Россия не претендует на получение каких-то открытых, прямых сигналов ни из Вашингтона, ни из Лондона на этот счет, добавил Рявков.

"У нас есть другие возможности, чтобы отслеживать происходящее и делать собственные выводы", — заключил замглавы МИД.

27 января газета The Telegraph со ссылкой на документы по госзакупкам Пентагона сообщало, что США планируют впервые за 15 дет разместить ядерное оружие в Великобритании. Отмечается, что боеголовки могут доставить на базу королевских ВВС Лейкенхит в графстве Суффолк.

Британия с 1940-х годов развивала собственную ядерную программу. Первое испытание атомной бомбы прошло в октябре 1952 года. Тогда Великобритания стала третьей ядерной державой после США (1945 год) и СССР (1949 год).

в 1958 году Британия и США подписали Соглашение о взаимной обороне, которое предполагало, в том числе, сотрудничество по вопросам ядерной безопасности.