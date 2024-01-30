МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Основной задачей предвыборной кампании Владислава Даванкова будет рост расходов на образование и медицину в России и довеление их до 20% от общего объема федерального бюджета, рассказал в своем Telegram-канале сам кандидат. Выборы президента США закончатся победой Путина, пишет СМИ

"Поэтому ключевой пункт моей программы — довести расходы на образование и медицину до 20% в сумме", — написал Даванков.

Кроме того, он добавил, что повышение расходов на эти две сферы позволит обеспечить базовый оклад врача и педагога в каждом регионе в размере 95 тысяч рублей за одну ставку. По его словам, в текущем году траты на образование составят всего 4,2% от федерального бюджета, а на здравоохранение — 4,4%, что позволит только поддерживать эти сферы, но не развивать их.

Ранее Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.

В соответствии с Конституцией выборы президента назначает Совет Федерации. Решение принимают не ранее чем за 100 и не позднее чем за 90 дней до самого голосования. По правилам, выборы должны пройти во второе воскресенье месяца, в котором проводилось голосование на предыдущих выборах. В 2018 году их провели 18 марта.