МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Большинство россиян мечтают попробовать себя в ювелирном деле, при этом почти треть считает, что в ближайшие 10 лет эта работа станет полностью автоматизированной, подсчитали для РИА Новости в холдинге Sokolov в честь Международного дня ювелира. В России подскочили цены на ювелирные украшения

"Большинство россиян (68%) мечтают попробовать себя в ювелирном деле, хотя каждый пятый из них переживает из-за недостатка творческих способностей. … Лишь половина россиян знают, что ювелирные изделия создаются не только вручную, но и с использованием специальных программ и автоматизированных станков", — говорится в исследовании, в котором приняли участие 1212 респондентов из разных городов.

В целом, по мнению респондентов, у ювелиров несколько основных задач: починка и изменение размеров украшений, создание дизайна и продажа изделий. Лишь каждый пятый знает, что мастера также занимаются обработкой металлов и камней, а также чеканкой, литьем, ковкой, тиснением и полировкой изделий.

"28% опрошенных считают, что в ближайшие 10 лет работа ювелира станет полностью автоматизированной, а 24% — напротив, станет полностью "ручной". Еще половина опрошенных (49%) считают, что профессия останется такой же — лишь наполовину цифровизированной", — отмечают авторы исследования.

Треть опрошенных полагает, что будущих ювелиров готовят в творческих вузах, на направлениях обработки камней, а четверть — на специализированных курсах, добавляется в исследовании. Еще 13% считают, что специалистов готовят в локальных мастерских, а 6% — непосредственно на производстве.