МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Мировая экономическая активность смещается в Евразию и Азиатско-Тихоокеанский регион, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе встречи шерп и су-шерп стран БРИКС. Лавров заявил о начале "срыва" украинского проекта

"Естественное желание новых мировых центров активно участвовать в принятии глобально значимых решений подкрепляется растущим экономическим потенциалом, я бы сказал всех представленных здесь государств", — отметил министр.

По словам Лаврова, не только политическая, но и торгово-инвестиционная активность смещается из Евроатлантики в Евразию и Азиатско-Тихоокеанский регион. Министр также отметил, что что БРИКС является организующим элементом для глобального Юга и Востока на основе принципов равноправия. Он подчеркнул, что БРИКС стремится отстаивать интересы мирового большинства и предлагать свое видение мироустройства, основанного на объективном развитии вещей.

В заключение Лавров подчеркнул, что страны БРИКС не навязывают свою волю и открыты к равноправному диалогу для поиска баланса интересов.

1 января 2024 года Россия стала председателем БРИКС. В тот же день к организации официально присоединились Эфиопия, Египет, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Аргентина, получившая предложение в августе 2023 года, отказалась от присоединения к блоку после прихода к власти Хавьера Милея.