МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Расширение БРИКС не задумывалось с целью создания диктата мирового большинства, наоборот, страны объединения открыты для равноправного диалога, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Лавров объяснил отказ Аргентины вступить в БРИКС

Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения новых членов к организации. Речь идет о Египте, Эфиопии, Иране, ОАЭ и Саудовской Аравии. С учетом "старых" стран БРИКС — Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки — число участников объединения достигло десяти.

"Все это (расширение БРИКС — ред.) ни в коей мере не задумано с целью создать механизм нового диктата мирового большинства. Отнюдь нет. Во всех наших действиях, заявлениях и декларациях все наши страны (участники БРИКС — ред.) всегда подчеркивают, что мы открыты в любой момент для честного равноправного диалога", — отметил Лавров.

По словам главы внешнеполитического ведомства России, особое внимание будет уделяться плавному вхождению новых членов БРИКС в повседневную деятельность объединения.

Ранее издание The Hill отмечало, что присоединение к БРИКС Саудовской Аравии, ОАЭ, Ирана, Египта и Эфиопии в начале 2024 года стало значительным событием. С учетом того, что в рамках августовского саммита объединения участвовали представители свыше 60 стран, то это — верный знак того, что БРИКС превращается в широкое объединение государств всего глобального Юга.