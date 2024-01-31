МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Писательница Людмила Улицкая, в разговоре с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров), заявила, что гонорары от продажи ее книги идут на Украину. Запись разговора доступна в Telegram-канале пранкеров. Вован и Лексус предложили дать антипранк-урок европейским политикам

"Мои гонорары идут на Украину", — сказала она Вовану и Лексусу, выдавшим себя за главу офиса президента Украины Андрея Ермака. Кроме того, отвечая на вопрос на вопрос "Ермака", не смущают ли ее теракты против российских журналистов, в том числе убийство Дарьи Дугиной, Улицкая отметила, что украинская сторона имеет на это право.

Ко всему прочему, Улицкая предположила, что украинский кризис поможет Украине отделиться от "московской Руси" и стать независимым государством.

СМИ ранее сообщали, что писатели Виктор Ерофеев, Владимир Сорокин и Людмила Улицкая продали книгу "Словоново" на аукционе в Вильнюсе, собрав около пяти миллионов рублей, которые были направлены на нужды украинских частей.

Людмила Улицкая — первая женщина-писатель, ставшая лауреатом премии "Русский Букер", которую она получила в 2001 году. С 2014 года выражала несогласие с воссоединением Крыма с Россией, а в 2022 году осудила начало специальной военной операции на Украине, после чего переехала в Германию.