МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Детей из малоимущих и многодетных семей необходимо освободить от обязательной сдачи ЕГЭ, так как для подготовки к экзамену требуется помощь репетиторов, написал лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов в своем Telegram-канале. Необходимо исправить недостатки ЕГЭ, считает Садовничий

"Считаю уместным в рамках Года семьи освободить от обязательной сдачи ЕГЭ старшеклассников из многодетных и малоимущих семей, которые официально такими признаны. Экзамен для них должен быть добровольным… экзамен слишком оторван от школьной программы, и для подготовки к нему нужны репетиторы… Планирую обратиться по этому вопросу в правительство РФ", — отметил он.

По мнению депутата, аттестат в таком случае можно выдавать на основе оценок, полученных в 10-11-х классах, а для поступления в вуз проводить отдельный экзамен на основе школьной программы.

Ранее ректор МГУ академик Виктор Садовничий заявлял, что одним из серьезных недостатков ЕГЭ является высокая степень совпадения заданий на экзамене с задачами из демонстрационных вариантов, что приводит к отрабатыванию вариантов вместо систематического освоения содержания предмета.

Единый государственный экзамен — централизованно проводимый в Российской Федерации экзамен в средних учебных заведениях — школах, лицеях и гимназиях, форма проведения ГИА по образовательным программам среднего общего образования. Служит одновременно выпускным экзаменом из школы и вступительным экзаменом в вузы.

Впервые ЕГЭ в качестве эксперимента провели в 2001 году в Чувашии, Якутии, Марий-Эл, Самарской и Ростовской областях, к 2008 году эксперимент распространился на всю страну.