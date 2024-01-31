2024-01-31T13:10:28+03:00
2024-01-31T13:10:28+03:00
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В Китае пообещали поддержать Россию в украинском вопросе
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Китай продолжит поддерживать Россию по украинскому вопросу, несмотря на давление со стороны США и угрозу оборонному сотрудничеству с Евросоюзом. Об этом сообщил министр обороны... ПРАЙМ, 31.01.2024
общество , новости, россия, китай, украина
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Китай продолжит поддерживать Россию по украинскому вопросу, несмотря на давление со стороны США и угрозу оборонному сотрудничеству с Евросоюзом. Об этом сообщил министр обороны КНР Дун Цзюнь на переговорах с российским коллегой Сергеем Шойгу в режиме видеоконференцсвязи.
"Оказали вам поддержку на счёт украинского вопроса — несмотря на то, что США и Европа продолжают давить на китайскую сторону. Даже оборонительное сотрудничество между Китаем и Евросоюзом под ударом, но мы не будем из-за этого изменять или отказываться от установленной политики. И они не должны и не смогут помешать нормальному российско-китайскому сотрудничеству", — отметил министр обороны Китая.
Он также добавил, что КНР осознает, какое давление оказывает коллективный Запад на Россию, поэтому Пекин окажет Москве решительную поддержу. Кроме того, являясь ключевыми мировыми державами, Россия и Китай должны решительно отвечать на любые угрозы, заключил Дун Цзюнь.