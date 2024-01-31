МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Китай продолжит поддерживать Россию по украинскому вопросу, несмотря на давление со стороны США и угрозу оборонному сотрудничеству с Евросоюзом. Об этом сообщил министр обороны КНР Дун Цзюнь на переговорах с российским коллегой Сергеем Шойгу в режиме видеоконференцсвязи. Россия и Китай заключили договора на два миллиарда долларов

"Оказали вам поддержку на счёт украинского вопроса — несмотря на то, что США и Европа продолжают давить на китайскую сторону. Даже оборонительное сотрудничество между Китаем и Евросоюзом под ударом, но мы не будем из-за этого изменять или отказываться от установленной политики. И они не должны и не смогут помешать нормальному российско-китайскому сотрудничеству", — отметил министр обороны Китая.

Он также добавил, что КНР осознает, какое давление оказывает коллективный Запад на Россию, поэтому Пекин окажет Москве решительную поддержу. Кроме того, являясь ключевыми мировыми державами, Россия и Китай должны решительно отвечать на любые угрозы, заключил Дун Цзюнь.