НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 янв — ПРАЙМ. Мошенники забрали у фанатки Леонардо Ди Каприо 80 тысяч рублей за участие в его фан-клубе, обман она распознала после просьбы "кумира" прислать ему деньги на проезд до Чувашии, сообщили в МВД республики. Опасно: на какие ссылки в поисковиках нельзя кликать

Ранее в ведомстве рассказали, что 30 января в отдел полиции в Чебоксарах обратилась 32-летняя вожатая с жалобами на обман со стороны ее "кумира", ради общения с которым она даже оформила кредит.

"С 2005 года поклонница голливудского актера искала с ним связи через интернет, оставляя сообщения и комментарии. В январе прошлого года через популярное приложение ей пришло электронное письмо от пользователя "Леонардо Ди Каприо", который признался в симпатии жительнице Чебоксар", — сообщили в МВД.

Кроме того, там рассказали, что женщина согласилась вступить в якобы фан-клуб после пяти месяцев общения с "Ди Каприо", что "даст возможность общаться по видеосвязи". Как заявила жертва, услуга оказалась платной, для чего женщине пришлось взять кредит.

После этого "голливудский актер" ей позвонил, но беседа длилась одну секунду, и увидеть его поклонница не успела, после чего общение продолжилось в текстовом формате.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о мошенничестве.

Ранее генеральный директор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин в беседе с агентством "Прайм" рассказал, что переходить на контекстную рекламу и любые ссылки на сайты, всплывающие в первых строчках поисковика, может быть опасно. По его словам, это может быть ловушкой социального фишинга.