СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек — ПРАЙМ. Законопроект о конфискации имущества за распространение фейков о российской армии позволит пресечь заработок врагов России, написал глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале. Госдума приняла закон о конфискации за фейки об армии

"Полностью поддерживаю принятие Государственной Думой законопроекта о конфискации имущества за фейки о наших Вооруженных Силах. Всех этих мерзавцев надо бить по их самому больному месту — кошельку. Причем бить как можно больнее", — заметил Аксенов.

Он также призвал пресечь любые возможности зарабатывать на территории России, одновременно "поливая ее грязью". По словам главы Крыма, тем, кто не любит свою страну, лучше остаться на вражеских территориях, хотя они там никому не нужны.

Ранее Государственная Дума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект о конфискации имущества за фейки о Вооруженных силах России и призывы к осуществлению деятельности против государства.

Ранее старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова отмечала, что четкого понимания, как и в каких объемах будут конфисковывать имущество, нет. Сейчас, по ее словам, для изъятия любых активов необходимо решение суда. До вынесения вердикта на имущества могут наложить арест. В целом, справедливость конфискации как формы наказания оценивается в контексте баланса интересов общества и индивидуальных прав осужденного, добавила юрист.