МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Москва не намерена останавливать с Киевом обмены военнопленными, заявил кандидат в президенты России Владимир Путин. Ил-76 сбили ракетой западного производства, подтвердила экспертиза

"Мы не будем останавливать. Нам своих ребят надо забрать. У нас соотношение людей, которые находятся в России, наших ребят, которые находятся на Украине… один к десяти, даже больше. Мы все равно своих ребят будем забирать, если украинская сторона, конечно, готова. Они нам все время дают сигнал о том, что готовы", — отметил российский лидер.

Вооруженные силы Украины 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, на котором с подмосковного аэродрома "Чкаловский" везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших их офицеров российской армии и шесть членов экипажа погибли. Утром на следующий день были обнаружены оба черных ящика — прибор регистрации параметров полета и речевой самописец.

Представитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Андрей Юсов признал факт "сорванного обмена" пленными, которых перевозили на сбитом Ил-76. Украинские СМИ сначала сообщали, что Ил-76 сбили ВСУ, но затем удалили информацию. Позднее Киев косвенно признал, что сбила Ил-76 — в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила "о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства" у Белгорода в это время.