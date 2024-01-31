МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин пообещал разобраться с проблемой социальных выплат, когда братья и сестры погибших участников СВО получают пособия, а дети после 23-х лет нет. Об этом кандидат в президенты России и действующий глава государства сообщил в рамках встречи с доверенными лицами. Путин назвал одну их важнейших задач России

"Спасибо, что подсказали: братья и сестры получают социальные пособия, а дети после 23 лет нет… Если вы считаете, что нужно перераспределить, это легко сделать, но, мне кажется, что тут не о перераспределении должна идти речь, а о том, чтобы обеспечить интересы всех", — отметил глава государства.

По словам Путина, подобную проблему решить достаточно легко.

Ранее такое предложение озвучили в Государственной Думе. Депутат Яна Лантратова направила первому замглавы Минобороны России Руслану Цаликову письмо с предложением распространить единовременную выплату на совершеннолетних детей погибших участников спецоперации.

На данный момент, право на выплату имеют несовершеннолетние дети и дети, которые учатся по очной форме, супруги, родители и иждивенцы, а при отсутствии вышеперечисленных — братья и сестры.

Согласно данным, опубликованным на официальном сайте Государственной Думы, семьи военнослужащих оформляют пособия на детей в упрощенном порядке без учета доходов мобилизованного. Супругам и родителям погибшего или пропавшего без вести солдата назначают пенсию по потере кормильца и ежемесячную денежную компенсацию.

Им также возмещают 60 процентов ежемесячных расходов на оплату коммунальных платежей, разовых услуг электрика и сантехника, установки стационарного городского телефона. Кроме того, Социальный фонд России выплачивает ежемесячное пособие детям в размере 2,8 тысяч рублей.