ПЕРМЬ, 1 фев — ПРАЙМ. Житель Перми украл из магазина 15 коробок конфет, после чего съел все улики, что, тем не менее, не спасло его от уголовного дела, рассказали 1 февраля в краевом ГУМВД. Мошенники обманули фанатку Ди Каприо на 80 тысяч рублей

"Сыщики установили личность подозреваемого, задержали его и доставили в дежурную часть. Двадцатилетний местный житель признал вину и сообщил, что весь похищенный товар он съел. Из-за преступной тяги к сладостям молодой человек может лишиться свободы на срок до четырех лет", — говорится в релизе.

Как сообщили в ведомстве, директор супермаркета, в котором произошло преступление, обратился в полицию, рассказав, что один покупатель украл 15 коробок конфет. По словам директора магазина, преступник сначал ходил по залу, а потом спрятал конфеты в верхнюю одежду и ушел.



