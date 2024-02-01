2024-02-01T11:24:00+03:00
2024-02-01T11:24:28+03:00
2024-02-01T11:24:00+03:00
2024
https://1prime.ru/society/20240201/842955647.html
Житель Перми украл 15 коробок конфет и съел все улики
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Житель Перми украл из магазина 15 коробок конфет, после чего съел все улики, что, тем не менее, не спасло его от уголовного дела, рассказали 1 февраля в краевом ГУМВД. "Сыщики... ПРАЙМ, 01.02.2024
общество , новости, россия, конфеты
https://cdnn.1prime.ru/images/83983/73/839837348.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83983/73/839837348.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83983/73/839837347.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83983/73/839837347.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83983/73/839837339.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83983/73/839837339.jpg
https://1prime.ru/society/20240131/842945549.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ПЕРМЬ, 1 фев — ПРАЙМ. Житель Перми украл из магазина 15 коробок конфет, после чего съел все улики, что, тем не менее, не спасло его от уголовного дела, рассказали 1 февраля в краевом ГУМВД.
"Сыщики установили личность подозреваемого, задержали его и доставили в дежурную часть. Двадцатилетний местный житель признал вину и сообщил, что весь похищенный товар он съел. Из-за преступной тяги к сладостям молодой человек может лишиться свободы на срок до четырех лет", — говорится в релизе.
Как сообщили в ведомстве, директор супермаркета, в котором произошло преступление, обратился в полицию, рассказав, что один покупатель украл 15 коробок конфет. По словам директора магазина, преступник сначал ходил по залу, а потом спрятал конфеты в верхнюю одежду и ушел.
Сотрудникам точки не удалось поймать "покупателя" самостоятельно.
Полиция возбудила уголовное дело по статье о грабеже. Молодой человек сейчас под подпиской о невыезде.